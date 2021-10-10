駁二出現國旗海。（柯宗緯攝）

午後駁二開始出現人潮。（柯宗緯攝）

午後駁二開始出現人潮。（柯宗緯攝）

午後駁二開始出現人潮。（柯宗緯攝）

駁二已有不少腳架卡位準備晚上捕捉焰火。（柯宗緯攝）

國慶焰火睽違20年今晚重磅回歸港都，將施放超過2萬發焰火，搭配4大主題音樂。高雄市區飯店近乎滿房，喜迎觀光財，港灣第一排的駁二午後開始湧現人潮，但大港橋因焰火停止旋轉讓特地前往踩點的遊客撲了空。另中午開始警方啟動3階段交管，提醒民眾多加留意。

國慶焰火今晚8時施放，海景第1排座位預約抽籤有12.6萬人，最後機抽出1萬張入場票，1人抽中2人同行，只有2萬名幸運兒可以入座「搖滾區」。高市觀光局提醒，中籤者必須由本人參加，並於10日今晚6點半前憑身分證與同行者完成報到、驗證才能入場。

高市警局也動員4600多名警、義交人力，主要負責交通管制、疏導及維安，港區周邊如駁二特區、高雄流行音樂中心、旗津等觀賞視角極佳地點，估計湧入大量人潮湧入，今天12、15、17時實施3階段交管措施，管制區禁止汽機車進入，僅居民、工作人員可憑證通過。

高雄今下午氣溫飆到32度，但不減民眾出遊興致，駁二已有不少專業攝影腳架卡位，準備捕捉絢爛焰火，現場也出現國旗海，充滿國慶氛圍。駁二下午起至晚間也有文創市集，採取實聯制入場，也有攤商已提早在大勇路騎樓卡位擺攤。另外，配合焰火施放，大港橋今日停止旋轉。

今年國慶晚會表演除規畫在地表團演出外，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用7艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。