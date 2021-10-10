女星方文琳是演藝圈著名的美魔女代表，56歲的她仍擁凍齡顏值和姣好身材曲線，舉手投足相當青春、俏麗，私下的方文琳也相當親民，不時在網上分享生活日常，她昨（9日）就在臉書分享運動影片，她辣穿運動內心一邊運動、一邊結合音樂熱舞，方文琳肌肉炸裂，56歲的0贅肉身材超迷人。

影片中，方文琳把長髮綁起、身穿運動內心和長褲，她一邊運動、一邊結合音樂熱舞，不論是伸展筋骨、核心、平板撐、彈跳等運動，都難不倒方文琳，方文琳動作靈活又活潑，且她四肢纖細、手臂和腹部肌肉結實，方文琳舉手投足散發自信和健康美，99秒影片辣翻，吸引1.4萬網友按讚。

方文琳一邊運動、一邊結合音樂熱舞。（圖／取材自方文琳臉書）

不論是伸展筋骨、核心、平板撐、彈跳等動作，都難不倒方文琳。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳曬影片的同時，也寫下：「今天給動也給跳～常常你們說15秒太短，今天把幾段的15秒剪輯一起讓你們看到吐 哈～時間在運動中流逝特別快」，網友紛紛大讚：「真的好健康美」、「好帥！只有崇拜啊」、「身材線條超美的！動作流暢又俐落！」、「這身體機能比44歲的我還要好，我也有在微運動，但妳的影片更激勵我」。

方文琳也不忘呼籲要動起來，不過有人則留言：「感覺藝人也很辛苦的為了身材在運動！我也應該要偶爾動一動了！太懶了～」對此，還釣出方文琳現身回應：「我不是為了維持身材。是因為愛運動想運動，而且運動可以讓我食量變大，我可不是要變瘦的（因為一直都很瘦）」。