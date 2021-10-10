不少飼主擔心寵物獨自在家會有突發狀況，因此會裝上監控攝影機，掌握寵物動態。日本7日晚間發生芮氏規模5.9級的強震，東京一名飼主裝設的攝影機也因劇烈搖晃而摔落，沒想到家中飼養的貓咪竟然自己主動跑到攝影機面前「報平安」，但牠肉嘟嘟的身材隨著地震不斷晃動，也讓不少網友歪樓直呼療癒。

日本當地時間7日22時41分，發生芮氏規模5.9級地震，震央位於千葉縣西北部，震源深度80公里，是繼2011年日本311事件規模9.0大地震後，震撼東京的最強地震之一。東京一名貓咪飼主家裡裝設的寵物監控攝影機，也因劇烈搖晃而摔落，攝影鏡頭就此偏移，只能拍到地板。

沒想到貓咪在地震當下，竟然不忘主動走到鏡頭拍攝範圍內「報平安」，還看了攝影機一眼，讓眾人嘖嘖稱奇，打趣笑說「攝影機動態捕捉不管用，靠貓體主動偵測」、「貓咪竟然知道要報平安，太聰明了」。

畫面同時拍到貓咪因為地震，肉嘟嘟的身材也跟著左右晃動，可見當時地震強度非同小可，但網友們在擔心之餘，也忍不住覺得貓咪的樣子有點可愛，「好像布丁在晃，好萌啊」、「太可愛了！地震中的貓貓」、「牠看起來很害怕，還好嗎？」原PO事後也上傳貓咪的影片，要大家不用擔心，「牠在地震結束10分鐘後就安穩的睡著了」。