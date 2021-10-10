中國山西省近日遭到暴雨侵襲，據公告，暴雨已造成60座煤礦停產，外界擔憂煤炭供給不均擴大，影響供電穩定。山西於9日發出通知，要求煤礦落實秋汛防範，避免類似情形再發生。

中國十一連假期間，山西因暴雨侵襲，造成近5.5萬人被緊急轉移，並造成至少7人死亡，另有多人失蹤。此外多處房屋倒塌、停水停電，有不少煤礦因大雨而關閉。

據山西省政府公告，暴雨導致省內60座煤礦關閉、停產。由於近期中國多地限電，被指與煤炭供應有關，加上山西是煤礦大省，因此外界擔憂暴雨將使煤炭供給缺口擴大，影響供電穩定。

根據新京報、香港01報導，在中國十一假期前，煤炭價格已受供不應求影響而上揚。如今，暴雨導致部分煤礦停產，更令這個情形雪上加霜。

然而災後復原工作才正要開始，卻將進入秋汛時期，山西省政府如臨大敵、不敢大意，於9日發布通知，要求省內的煤礦針對秋雨、秋汛預做安全防範工作，避免十一期間的洪災再度發生。

根據這份通知要求，山西省內的各煤礦必須密切關注雨情、水情發展變化，嚴格落實汛期的「三制度、一預案」（24小時值班制度、災害性天氣預警制度、極端天氣條件下停產撤人制度，發現重大險情立即啟動應急預案）。

煤炭供應吃緊，導致全球特別是中國煤價大漲，是中國全境大範圍限電的主因。其中，山西是中國最大的產煤省區，2020年更成為繼內蒙古後，歷史上第2個年產量逾10億噸的省區，達10.63億噸，且一舉超越內蒙古的10.01億噸。二地合占全國產量的53.7%。（編輯：翟思嘉）1101010