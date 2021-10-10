今（10）日是雙十國慶，有「最美主持人」之稱的國民黨全國黨代表李明璇在臉書上PO出自己和國旗的合照，並表示，我們愛中華民國，希望掌權者能夠一樣愛我們，而她也十分懷念那個不用整天高喊愛台灣，真正把國家放在心裡的年代，她更感嘆，如今「國家認同」竟成分裂彼此的利刃，並希望年輕人可以多了解中華民國創建的歷史。

李明璇今天在臉書上發文表示，我們愛中華民國，這是我們的國家，希望國家的掌權者，也能夠一樣用心愛我們。同時，她也很懷念不需要將「愛台灣」掛在嘴邊，而是真正「把國家放在心裡面」的愛到最高點年代。

李明璇直言，很可惜的是，如今「國家的認同」竟然成為攻訐和分裂彼此的利刃，希望我們這一代的年輕人可以了解，她並提到，辛亥革命是由許許多多中國國民黨前身的革命團體，歷經了充滿血汗的十次起義，最終才成功推翻滿清的，是國父孫中山建立了「亞洲第一個民主共和國」─中華民國。

對於國民黨主席朱立倫在今年的國慶演講中強調，「我們更應該捍衛中華民國、堅持自由民主，我們永遠都是中山先生的信徒。兩岸往來，也要秉持尊重中山先生創建中華民國110年的事實，才能夠相互尊重、深化交流」，以及大陸國家主席習近平也提到孫中山的名言，「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」，李明璇認為，意思就是「民主共和」早就是世界潮流，是順之，或是逆之，就是一個選擇。

最後，李明璇也說，「中華民國加油！110歲生日快樂！萬歲！」