今（10）日國立台灣交響樂團（國台交）登上台北101大樓91樓觀景台，由葉政德擔任指揮，以「音樂百年─天佑福爾摩沙」演出，為中華民國國慶活動揭開序幕，演出作品為旅美作曲家張菁珊特別為國慶日編寫《音樂百年》組曲。

張菁珊表示，編曲概念希望能為台灣送上祝福，「台灣是一個族群融合的寶島，希望有台語歌、客語歌、原住民歌曲等，讓全台灣的人都可以感受到國慶氣氛。」

張菁珊現為知名好萊塢作曲家湯姆．霍肯伯格（Tom Holkenborg）工作室作曲團隊之一，她所編寫的《音樂百年》組曲，包括〈登山列車〉（高一生原創）、〈望春風〉（鄧雨賢原創）、〈阮若打開心內的門窗〉（呂泉生原創）、〈美麗的稻穗〉（陸森寶原創）、〈客家本色〉（涂敏恆原創）、〈天佑臺灣〉（李欣芸原創）。

張菁珊表示，一開始的〈登山列車〉，有揭開序幕的感覺，「像是號角響起，之後接到大家耳熟能詳的〈望春風〉。」張菁珊表示，她編曲的時候，希望能做到真正的東西方融合，一些平常聽的電影配樂和古典音樂作品，也常常帶給她潛移默化的影響。

張菁珊舉例，〈美麗的稻穗〉讓她一直聯想到捷克作曲家史麥塔納描寫捷克風景的〈莫爾道河〉，一片屬於作曲家的原鄉山河風景，而樂曲最後結束在〈天佑台灣〉，張菁珊表示，「這首曲子我聽原曲的時候就很感動，一個充滿祈禱與希望的結尾，為國慶送上祝福。」

今日國台交除了在台北101演出，也搭配以台灣畫家陳慧坤、陳澄波、林玉山及楊三郎的畫作所製成的動畫，共同呈現「音樂百年─天佑福爾摩沙」演出。