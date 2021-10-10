台南仁德瑜珈墊工廠傳出火警 400坪廠房全面燃燒 14:372021/10/10 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊工廠今下午近2時傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊工廠今下午近2時傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊工廠今下午近2時傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 雙十國慶不平靜！台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊的工廠，今天下午近2時傳出火警，廠內員工第一時間都已先撤離，由於火勢延燒迅速，廠區400平方公尺全面燃燒，台南市消防局獲報後，派仁德等12車26人前往，由於工廠建物塌陷，警消目前從工廠外圍灌救，也要求人員勿進入。 圓規不來反更慘 最強部份將侵台 台北人恐冒風雨上班 桃園國旗屋連續27年辦升旗 張亞中與會高喊國民黨要壯大 #工廠 #建物 #國慶 #火警 #瑜珈墊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶演說背後故事 蔡英文中秋節前親自草擬初稿 12:532021/10/10 政治 國慶升旗市府前聚集600人 黃偉哲：3年後慶祝台南建城400周年 09:162021/10/10 政治 綠委開箱國慶限量大禮包、漁夫帽 網哭喊：好想要啊 12:132021/10/10 政治 太魯閣嬌點 國慶花金花石蒜綻放 04:102021/10/10 焦點要聞 發揚中華文化 北市伍仟年線上博物館、IG國慶開幕 12:022021/10/10 生活 國歌領唱本來有她 賈永婕吐最終沒上台主因 09:172021/10/10 娛樂 旗海飄揚迎國慶 民眾自發插國旗 04:102021/10/10 地方新聞 國慶日適逢全運會聖火回新北 侯友宜：用運動精神守護國土 12:002021/10/10 生活 總統國慶演說 尋共識化分歧 04:102021/10/10 財經要聞 「蹓蹓攝影展」國慶連假登場 盧秀燕：用行動愛護動物 13:492021/10/10 生活 民進黨執政後去中國化 張麗善：國慶辦升旗典禮喚醒國家意識認同 11:162021/10/10 政治 社會熱門新聞 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 國3南下19.5km福德隧道6車連環撞 7人受傷1人腿骨折 - 社會 連假出遊悲劇 漁光島大浪捲走戲水3少年 1人無生命跡象 - 社會 驚悚畫面曝！大貨車起步輾壓8旬翁 駕駛肇逃到案稱：以為路不平 - 社會 《英雄聯盟》BYG中路選手爆涉賭遭禁賽 老闆丁特證實 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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