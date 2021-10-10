台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊工廠今下午近2時傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊工廠今下午近2時傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

雙十國慶不平靜！台南市仁德區中山路一家生產瑜珈墊的工廠，今天下午近2時傳出火警，廠內員工第一時間都已先撤離，由於火勢延燒迅速，廠區400平方公尺全面燃燒，台南市消防局獲報後，派仁德等12車26人前往，由於工廠建物塌陷，警消目前從工廠外圍灌救，也要求人員勿進入。