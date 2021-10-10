財富自由是許多人的夢想，有男網友自稱，他目前每月主動收入40萬元，被動收入8萬元，他認為花太多時間在理財是缺乏效率的行為，應該把時間投入在自我提升與健康維護上，貼文一出引熱議。

ㄧ名男網友在「mobile01」發文，他今年35歲在部立醫院工作，沒有業績壓力，只要專心照顧好病患，就可以做到退休，並自稱名下有兩間房子，其中ㄧ間還有房貸，每月的主動收入為40萬元；被動收入包含股息、保險、基金、房租約8萬元，他認為不應該把時間花在理財上，應該要投入在自我提升，以及身體健康的維護。

原PO每日生活規律，早上7點起床，8點靜坐冥想，9點到下午2點是工作時間，中餐吃低GI高纖便當，吃飽後會閱讀專業論文書冊自我充實，晚上6點做完運動後會吃晚餐，之後泡澡放鬆，享受個人時光，十點半就寢。

原PO接著表示，他一天中幾乎沒有研究投資的時間，被動收入的績效也不差。並直言許多人都喜歡花大把時間研究投資，結果本業沒顧好，最後工作卻停滯不前。

貼文一出引起熱烈討論，「這是炫耀文吧，每天工作5小時就可以月收40萬，還可以一直做到退休，光這樣投不投資也無所謂了」、「同意，但一般普通人跟醫師的資源差太多」、「有個盲點是，一般人因為主動收入不高，自然更易鋌而走險」。