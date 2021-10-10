台灣新冠肺炎疫情趨緩，國慶連假嘉義市旅館、飯店訂房率接近7成，晚上的文化路更是人潮滿滿，國慶連假嘉義市整體住房率接近7成，搭配振興五倍券推出的團體旅遊補助方案10月1日一推出就被秒殺額滿，業者也期待後續五倍券加持，讓國旅熱度持續下去。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，國慶連假嘉義市整體住房率接近7成，部分旅宿業者更是接近8成，文化路夜市、檜意森活村、美術館、KANO園區滑草區等熱門景點都出現人潮。嘉義市文化路攤商說，8日開始人潮就慢慢變多，感覺比中秋連假熱鬧，希望這樣的盛況能延續下去。

張婉芬說，因受疫情影響，觀光旅宿產業首當其衝，嘉義市又以觀光服務業為主，影響更甚，為搶搭中央振興五倍券發放商機，市府推出團體旅遊補助方案，總經費2000萬元，10月1日開始首日就被秒殺預約額滿，業者踴躍情形超出預期。

張婉芬表示，中央推出的五倍券、國旅券等振興方案陸續到位，市府也將推出購物節滿千送百、嘉倍券等加碼方案，加上「2021光織影舞」光影藝術展即將自11月1日開展，2021台灣設計展也確定12月24日展出，要讓這波國旅熱潮延續到年底。