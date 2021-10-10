資深媒體人趙少康昨（9日）晚應國民黨左營、楠梓區黨部邀請，到高雄果貿社區戶外演講，開場就問了「台灣如果只剩一個民進黨」。趙少康直言，自己想答案是：如果台灣只剩一個民進黨，共產黨就來了，可見得國民黨的任重道遠，但國民黨首要之重，就是找回過去光榮感，並贏得罷免立委陳柏惟投票和公投案，及明年地方大選。

國民黨如何破解被扣紅帽？ 趙少康舉一例堵住民進黨嘴：還敢講嗎？

對於如何讓國民黨再起？趙少康今（10日）在臉書指出，首要之務是提升黨員光榮感；其次是，要有透明公正的提名辦法，每場選戰都能推出最能當選的人；第三則是要給年輕人戰場磨練；第四是廣泛接觸社運、環保、文創等各種團體；第五，黨員、公職要有勇氣，不怕塔綠班、1450。

趙少康認為，面對民進黨一黨獨大、傲慢獨裁，10月23日罷免陳柏惟一定要過，他痛批，有過肇逃前科的立委，連當個人都沒有資格，不罷免太沒有天理。同時，12月18日的全國性公投也要通過，給民進黨一個教訓。

對於明年地方選舉，趙少康直言，是總統蔡英文的期中考，人民必須表達對蔡政府疫苗政策、能源政策以及民進黨派系分贓的不滿。至於2024更是國家總路線之戰，是戰爭與和平、合作或對抗的選擇，台灣必須矢志成為促進和平穩定的角色，而不是花大錢被美國當棋子。

趙少康稱，「我不入地獄誰入地獄？」眼見國家情勢已經非常嚴峻，面臨危機、戰爭，下一代威脅升高，雖然原本的日子過得好好的，還是必須重新投入政壇替國民黨和國家做一點事，一定要把台灣贏回來、把下一代贏回來。