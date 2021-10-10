新北市環保局上午接獲里長通報疑有水污案，立刻派稽查員前往。（新北市環保局提供）

環保局稽查員採集溪水後進行檢測，未驗出重金屬等急毒性物質。（新北市環保局提供）

今有網友在臉書社團「我是三峽人」貼文指出，「三峽中埔溪有人偷倒廢水毒死魚」，新北市環保局表示，今上午9時許接獲三峽區中埔里里長林秀冬反映福德坑溪水質呈現白色的水污案，立刻派稽查員抵達，經檢測未驗出重金屬等急毒性物質。

環保局表示，經查該溪流為福德坑溪，稽查員採集所陳情河段處的河水進行現場快篩檢測，PH值7.90、水溫28.5℃、水色呈白色，但未檢出其他重金屬等急毒性物質。

稽查員於附近及上游沿線仔細巡視，並前往福利旺社區查察，該社區管委會表示於早上就有發現水色呈白色，但附近出水口及河流皆未發現有異常排水的情形。

此外，環保局也致電中埔里里長林秀冬及弘道里里長陳錦桐詢問釐清事實情況，稽查員並前往大同路286巷旁的橋面發現有不明白色粉末殘留，現刻正調路口監視器進行追查。環保局強調，打擊水污沒有妥協空間，已將福德坑溪沿線列為水污染打擊熱區，若發現違反環保法規情事，將予以嚴懲。