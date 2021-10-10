國慶焰火今晚回歸高雄，高雄旅宿及百貨業者紛紛推出獨家優惠搶客，高雄大遠百攜手高雄市政府經發局聯合推出，即日起持紙本振興五倍券於全館當日消費滿5000元即可獲贈1000元高雄券。此外，10月14日起高雄大遠百更加碼祭出持紙本振興五倍券於全館單筆消費滿3000元即可獲贈2200元抵用券，業者希望透過振興五倍券＋高雄券雙券效益加乘之下，在雙十國慶連假檔期業績開出紅盤。

高雄大遠百店長黃友誠表示，迎接疫後新生活及消費新勢力，在振興五倍券＋高雄券雙券效益加乘下，首日開館不到二小時，三成顧客比例使用紙本振興五倍券，一掃疫情以來的陰霾，業績開紅盤。

另外，加上2021國慶焰火在高雄也吸引許多外地的民眾前來欣賞國慶焰火，白天逛大遠百、晚上看焰火，享受難得的假期。同時，在雙十連假卯足勁推出時尚禮賓週，讓民眾可搶先購入秋冬新品再享APP會員獨家回饋。

特別的是，還安排超夯的小小服務員慶雙十、創意國旗手作會等精彩活動和民眾同樂，一同祝賀中華民國生日快樂，現場的親友團們更一起為高雄大遠百即將到來的遠百週年慶暖身造勢。

同時，HAPPYGO Pay推出搶先振興加碼消費購物金，即日起至十月三十一日止，刷HAPPYGO Pay單筆滿500元，筆筆賺100點，每卡每日每通路限一次，每卡最高回饋500點，累計消費滿5000元再贈300點。