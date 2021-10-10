中華男足在這次亞洲盃資格附加賽集訓期間爆發喝酒違紀風波，彷彿是老天爺的安排，7日對印尼首回合攻入寶貴客場進球的人，不是任何一位知名國腳，而是足球之路走得坎坷，數度淡出足壇卻都沒有放棄的許恆賓。

這位近3年都沒在企甲聯賽進過球的「沉默殺手」，竟於個人第2場國家隊出賽勁射破門，成為中華隊的續命英雄，更證明只要珍惜這個舞台，機會永遠留給準備好的人。

「英雄真的不敢當，比我能力出色的選手很多，我只是盡力而為，」許恆賓感性的說：「可能是受過傷，知道失去的痛苦，所以特別相想珍惜現在所擁有的，不管是先發還是候補，都想盡全力不留遺憾。」

球迷可能對許恆賓這個名字感到陌生，其實這位啟蒙於協和國小的台中子弟，在北門高中效力教練陳俊明麾下時，可是溫智豪的箭頭搭檔！只是外界多關注溫智豪與攻擊中場林建勛這對黃金拍檔，容易忽略這位安靜、低調的最佳綠葉。

「我和阿賓認識應該是國三同校，然後我們一起直升北門高中，當了兩年室友。」溫智豪說，阿賓基本上不怎麼說話，熟了才能知道他的幽默，踢球就是很勤奮、很拚，高中時期也很會進關鍵球。「但他的踢球路很曲折，大學先去銘傳、再到台體，後來消失在球場，又回到台中Futuro，還受過大傷開過刀，我覺得他還是熱愛著足球。」

許恆賓則說，在銘傳念完大一後休學，轉學到台體，但進了體育系沒能去球類系，沒球可踢1年多。剛好2015年奧運隊辦測試，他去參加也被總教練張武業挑上，但奧運資格賽後又過著沒有母隊的日子，後來才在國訓教練彭武松的邀請下，先以外聘球員的身分站上甲級賽場。

「因為真的很喜歡足球這項運動，捨不得放棄吧。」阿賓笑著說。

國訓退役後，許恆賓在2018年底加入新成立的家鄉球隊台中Futuro，透過資格賽順利升上企甲，但他的足球路旋即遭到重大打擊，2019年企甲開幕戰對上母校台體，阿賓先發踢了75分鐘受傷退場，經診斷為前十字韌帶斷裂，又一次走到能否繼續踢球的十字路口。

「當下的時候，我很確定要馬上開刀，也很想趕快回到球場。但隨著時間過去，有很多聲音都是勸說，不要再踢球了，也有年紀了，踢到這樣也夠了。」阿賓說，幸好隊友王睿、陳庭揚、李茂一直鼓勵他，否則真不知道自己會否放棄足球。

2020年5月17日，許恆賓在當時Futuro的日籍教頭今井敏明鼓勵下，於開完刀1年後重返綠茵，因球隊戰力需要職司後衛，且踢滿90分鐘完成復出。阿賓笑說隔天全身痠痛，卻也讓他逐步找回信心，只是術後爆發力一直難以提升，位置就從高中時的前場攻擊手，轉變為中後場的防守角色。

今年6月中華男足出征科威特梯世足資格賽，旅外好手因新冠疫情大都缺陣，總教練王家中把一直默默努力的許恆賓帶進了國家隊，對「足球袋鼠」澳洲之戰，這位28歲的「老菜鳥」也完成個人國際賽處女秀。

這次到泰國武里南對陣印尼，代理教頭葉獻中也在終場前換上許恆賓，「原本交代阿賓把握定位球或利用（林）昌倫長傳球準備衝擊。如果有邊路的突破更好 ，因為剛換下場。」結果許恆賓沒讓「紅中」失望，全場補時第2分鐘接獲陳庭揚的頭槌擺渡，右腳射入寶貴的客場進球，這不僅是阿賓國家隊生涯的首顆進球，也讓中華隊看到11日第2回合逆轉晉級的希望曙光。

即使踢進價值連城的1球，許恆賓慶祝仍不改低調，人在大陸中甲奮戰的溫智豪不禁替老戰友開心，「我覺得這粒進球是他應得的！」另一位戰友林建勛則恭喜阿賓的默默付出有了回報，「相信他自己比任何人都更意外會有這個進球，也說明台灣足球還有很多人在努力，不能抹滅這些努力的人。」

或許是天公疼憨人，但林建勛強調，要有這個運氣之前，還是要做好本分讓教練看到，並且選入團隊，並得排得下場，「這都是本身自己努力來的，沒有人幫的了。」林建勛還形容阿賓像阿根廷球星狄馬利亞（Ángel Di María），身邊都是超級A咖，還是努力做好自己的本分，「這是底下學弟們最好的榜樣，也期許阿賓下一場有更精彩的表現！」