【愛傳媒朱宗慶專欄】打擊樂團35週年壓軸音樂會《此時。此刻》10月7日晚在國家音樂廳首演，演出非常順利、圓滿成功！尤其，舞台上、舞台下，大家屏住氣息、一同呼吸脈動，全場觀眾的鼓掌喝采，心中感動之情，難以言喻。

思珊、阿棋、珮菁、堃儼，四位資深團員，真的太棒了！10月7日，四首全新委託創作的擊樂協奏曲全球首演，而四位演奏家站在舞台中央各展特色與風采，太亮眼、太有魅力。

儘管這兩年來受疫情大幅影響，持續遇到各種挑戰，但最艱困之時，每每看見團隊極大的凝聚力、爆發力，心中就更激動、振奮。

尤其此次演出，由四位樂團「支柱」領銜全團，大家都卯足全勁力推、力拼，更令人激昂。此時此刻，Here We Stand！無比享受與過癮，35週年的下一步，我們會繼續自我突破、不停奮起！

再一次邀請所有樂迷朋友，《此時。此刻》相當精彩，接下來將陸續於台中歌劇院、高雄衛武營、苗北藝文中心演出，邀請大家與我們一起享受當下、享受此時此刻的美好！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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