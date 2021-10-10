【愛傳媒左化鵬專欄】到聲樂家邱文苑頭寮雅居作客，她的情夫好忙，既要張羅茶點，又要幫她搬動古琴。廚房客廳間穿進穿出，忙得不亦樂乎。

「情夫」是邱文苑對先生翁義林的暱稱，正確的說法是「琴夫」。小翁在校時，就心甘情願當她的琴僮，颳風下雨，無怨無悔，經嚴格考核後，被錄取為「琴夫」，這是一份人人稱羨的終身職，雖千金不易也。

歲月荏苒，小翁已成老翁，他們夫妻琴瑟和鳴，甜甜蜜蜜，相廝相守了一輩子。十五位賓客，帶著三十隻耳朵，到他們家作客，女主人邱文苑，一忽兒彈鋼琴，一忽兒吹洞簫，一忽兒撫古琴，一忽兒又拍手碟。

這些古今中外的樂器，在她纖纖玉指撥弄下，都幻化成美妙的音符。女主人加碼吟唱了〈花非花〉、〈長相思〉、〈秋風詞〉、〈歸去來兮〉等古詩詞，從do re mi far so la si，聽到宮商角徵羽，一曲才歇，一曲又起，聽得我們全身舒暢，過癮極了。

「琴夫」翁義林深情款款，眼光須臾不離夫人的身上，夫人一顰一笑，都讓他如醉如痴。我們回過神來，忽然發現了他的存在，當然不能浪費他的才華，央求他們夫妻再為我們合唱一曲。

於是在女主人吹奏洞簫，男主人用他渾厚有力，帶著滄桑的嗓音，為我們唱了一首《三國演義》連續劇的主題曲「臥龍吟」。

臥龍吟歌詞：

束髮讀詩書，修德兼修身；

仰觀與俯察，韜略胸中存；

躬耕從未忘憂國，誰知熱血在山林；

鳳兮鳳兮思高舉，時亂勢危久沉吟；

鳳兮鳳兮思高舉，時亂勢危久沉吟；

茅廬承三顧，促膝縱橫論；

半生遇知己，蟄人感幸甚；

明朝攜劍隨君去，羽扇綸巾赴征程；

龍兮龍兮風雲會，長嘯一聲抒懷襟；

歸去歸去來兮，我宿願，餘年還做壠畝民；

清風明月入懷抱，猿鶴聽我再撫琴。

（合唱）天道常變異，運數杳難尋；

成敗在人謀，一諾竭終悃；

丈夫在世當有為，為民播下太平春；

歸去，歸去，來兮，我宿願，餘年還做壠畝民；

歸去，歸去，來兮，我宿願，餘年還做壠畝民；

清風明月入懷抱，猿鶴聽我再撫琴。

曲罷，歸去來兮，我們也打道回府，結束了這場豐盛的音樂饗宴。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。