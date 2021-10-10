一名女學生日前網路發文指控遭台大教授誘騙上床，今天疑似該女學生發出公開道歉信，改口稱先前陳述都是不實指控；台大表示，此事件已成案，校方仍會繼續調查。

一名女學生日前在社群網站Dcard台大版發文指出，因學業規劃問題找老師討論，由於自己有精神障礙方面的疾病，台大教授利用其疾病誘騙她上床，且已婚教師還自稱單身，由於老師不戴保險套，還導致自己疑似被傳染性病，並貼出報案三聯單。

疑似該女學生今天於Dcard台大版發出「我才是台大狼」的公開道歉信，並稱自己想維繫與該教授的關係，所以用損害名譽的方式來要脅教授，並對該教授公開道歉，對於嚴重影響該教授的聲譽、工作、家庭及生活感到抱歉與愧疚。

該女學生在發文中提到，自己先前的陳述都是不實指控，包括驗傷單是假的、報案三聯單是假的，該教授沒有對她施予強制性交，該教授沒有性病、該教授沒有偽造對話紀錄跟證據，自己說詞反覆是因為情緒精神狀況不穩定。

台灣大學主任秘書王根樹接受中央社記者採訪時表示，台大校方日前就已收到網路爆料內容，同時啟動校內性別平等通報和調查程序，由於此事件已成案，因此校方仍會繼續調查，預計約3個月會有調查結果出爐。