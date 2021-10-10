台南市二仁溪口8日深夜發生1艘出海小漁船遭浪打翻事故，落海的船上3名漁民只有陳姓1人獲救，家屬不願放棄希望連日在岸邊等候，海巡署人員持續搜尋，10日上午10時48分在外海尋獲59歲陳姓船長屍體。目前持續搜尋失蹤的蔡姓船員。

陳姓船長、51歲陳姓船員與41歲蔡姓船員8日晚間6時搭乘小漁船出海捕魚，當晚台南沿海浪大，安檢所人員已提醒，漁民為求生計，打算捕撈季節性的白帶魚，仍冒險出海。

3人的小船直到8日晚間10時許準備進港，在入港前的近海，受2波大浪襲擊，小船翻覆，船上的陳姓船員因穿著救生衣，未受海浪淹沒，幸運被沖回岸邊，其餘兩人因未即時穿上救生衣，落海失蹤。

船難發生距離岸邊守望哨甚近，岸巡人員全程目睹，立刻以遙控救生圈給予陳男即時幫助，救陳男上岸，他已全身擦挫傷，因吞嚥過多海水狂吐。

海巡署人員出動岸巡與海巡隊同時搜尋落海2人一夜未果，翻覆的小漁船也被海浪衝到岸邊，焦急的家屬9日一整天在岸上等待，不料因浪況不佳，搜尋行動徒勞無功。直到10日上午10時許，海巡隊船艇才在外海發現陳姓船長屍體，將他打撈起，載回岸邊，隨即由家屬接手處理。

海巡署強調，儘管近海風浪強大，海難搜救行動不會停止，希望找到最後1名失蹤的蔡姓民眾。