空心菜花的花冠呈漏斗形，每天上午開花下午就開始慢慢凋謝。（張亦惠攝）

行經170線道路旁就能見一片雪白的空心菜田。（張亦惠攝）

嘉義縣布袋、朴子是全台種植採籽用空心菜面積最大的地方，每到國慶日前後，大片空心菜開花，雪白花海就像十月雪，沿著161、170縣道布袋段可見大片花海，限定美景十分吸睛。

大家都吃過空心菜，但整片的雪白空心菜花海是嘉義縣朴子市、布袋鎮特有的農村景色，布袋鎮農會推廣部主任李嘉瑛說，布袋、朴子種植採籽用空心菜，兩地種植面積各250公頃左右，合計約500公頃，供應全台9成5左右的空心菜籽，主要產地在布袋鎮貴舍、樹林、考試、菜舖及朴子市崁前、崁後、順安、竹村等地。

採籽用空心菜農民鄒明賞說，農民每年農曆6月中旬開始種植，大約10月左右開始開花，今年因天氣炎熱加上有下幾場大雨，部分地勢較低窪的空心菜植株受影響，但整體花況仍不錯。

鄒明賞表示，空心菜花早上開花，下午開始凋謝，賞花要「趁早」，若下午來大部分的花都凋謝了，國慶日是空心菜花大爆開期，11月後白色花海景致就會慢慢消失了。