高雄網美景點又＋1！左營區新上國小選在國慶日這天，開放嶄新的彩色跑道十分吸睛。（柯宗緯攝）

高雄網美景點＋1！左營區新上國小選在國慶日這天，開放嶄新的彩色跑道十分吸睛，校方今還舉辦「跑道新上來跑」活動體驗，更結合了近期風靡全球的戲劇，大玩Kuso版「魷魚絲遊戲」，讓親子拍下各式慶祝國慶姿勢的照片後上傳打卡，遊戲過關就能領取魷魚絲零食及限定版跑道運動毛巾。

新上國小校長王彥嵓指出，新上校史23年，在立委劉世芳爭取經費下，破舊跑道搖身一變成了1座彩色跑道。雖然還未驗收正式啟用，卻已吸引社區民眾與學校親師生的目光，大家都迫不及待拍照分享，甚至有老師動用空拍機上演「從空中看新上」拍下這整座彩色跑道，獲得許多網讚與迴響。

王彥嵓認為，學校是社區的文化中心也是活動中心，能有一座完善又兼具美學的跑道，對學校及社區來說都是一項福祉。因此特別選在國慶日邀請社區民眾一起來場 「跑道新上來跑」體驗慶祝，而學校家長會也共襄盛舉。

王彥嵓腦筋動得快，更將近日風靡全球的戲劇《魷魚遊戲》，Kuso成「魷魚絲遊戲」，營造團結合作與歡樂感。他說，遊戲十分簡單，就是人人都會的拍照打卡，只要每一個來彩色跑道上體驗的個人或家庭，擺出一個「慶祝國慶日最佳pose照」上傳打卡後，過關就可領取美味的魷魚絲及限定版跑道運動毛巾。

家長會長黃弘毅直說，很感謝校方積極整頓老舊校舍，繼工業風廁所、大魔方閱讀美角後，這次又變出一座彩色跑道，讓學校幸福感與日俱增。