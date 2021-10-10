網路家庭（8044）公告9月營收35.59億元，較去年同期成長18.56％，創歷年同期新高，惟較上（8）月減8.17％。展望第四季，網家表示，集團已提早開始為雙11檔期備戰，同時也看好振興五倍券帶來的效益，預期將帶動第四季整體營運表現。

網家第三季營收114.09億元，季增10.65％，創下單季歷史新高。累計今年前三季營收346.3億元，年增10.7％。網家表示，第三季主要是受惠於疫情帶動，加上今年中秋節以防疫不群聚為前提而興起的居家烤肉型態，帶動PChome 24h購物站上烤肉用品訂單大增，「插電式烤盤」成為異軍突起的銷售品類。

此外，Apple與Samsung兩大智慧手機品牌領頭，相繼推出年度重量級旗艦新機陸續發表與開賣，亦帶起一股換新機熱潮。自9月底現貨開賣「iPhone 13」系列新機以來，銷售動能強勁。

展望10月，網家表示，已提早為雙11檔期暖身備戰，例如旗下子公司商店街，推出雙11行銷營運方案，協助12萬店家搶攻年底至過年期間的電商熱潮商機，提供多樣化專屬系統與行銷工具運用，並自主優化開店平台系統資源，讓12萬店家也做好迎接振興五倍券兌換啟用準備。

此外，網家也看好振興五倍券所帶動的消費動能與振興經濟效益，整合ONE PChome資源並推出五倍券相關加碼活動，預估將推升各品類全面性的採購需求，為第四季營收成長增添動能。