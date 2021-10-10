香港財政司司長陳茂波10日表示，香港目前最具競爭力的產業是金融服務，它將在目前的重點地域「維港都會區」繼續發展。

香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，新的經濟引擎是創新科技，將重點布置在「北部都會區」。這個「南金融、北創科」的「雙重心布局」，將更有效配置珍貴的土地和人才資源，引領相關的基建、設施和服務配套，營造更便捷宜居的生活和工作環境。

陳茂波又指，這個「南北並駕」的布局與發展，有多方面的意義，包括更好的融入大陸發展大局、產業發展更均衡合理、解決土地房屋供應短缺問題，以及生活交通的合理布局。

陳茂波提到，在「南金融、北創科」的發展布局下，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展。而在南北兩端的中間，還有東西兩大走廊，分別是在西邊連接新界西北和大嶼山，運輸物流便捷的「西部經濟走廊」，以及在東邊連接九龍東、新界東至北部都會區、涵蓋三所大學、科學園區、大埔工業村及港深科技園的「東部知識及科技走廊」。