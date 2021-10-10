蔡英文總統在國慶演說拋出「四個堅持」，國民黨主席朱立倫質疑是否能「說到做到」，對此，民進黨發言人顏若芳表示，今天是國慶日，更是朝野政黨應該團結一致，向世界展示我們捍衛國土，堅持自由民主意志的日子，朱立倫不用酸言酸語，蔡英文總統一定做得到，而這也是蔡總統上任後一直努力的方向。

蔡英文今天在國慶大會發表演說，就兩岸部分提出「四個堅持」，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡英文也提到，會確保沒有人能逼迫我們走向中國所設定的路徑。因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。

顏若芳指出，今天是中華民國的國慶日，是國家重要的節日，不過近期對岸卻不斷進行文攻武嚇，威脅我國安全。在這樣的時刻，「我們樂見朱主席願意提到「中華民國是主權獨立的國家，也希望國民黨與朱主席面對中國打壓我們的時候，能夠挺直腰桿，堅持這樣的論述」。

針對朱立倫提到「蔡總統忽略中華民國」、「國民黨最捍衛中華民國」等相關言論，她說，朱立倫主席不用酸言酸語，蔡英文今日就是以中華民國總統身分發表國慶演說，蔡總統就任六年以來，中華民國沒有不見，國旗還更大面，蔡總統領導的民進黨政府堅持推動改革，推動國防自主、國機國艦國造，提升國軍裝備，強化自我防衛意識，就是守護這個國家、捍衛國土最具體的表現。

顏若芳也表示，民進黨期待在野黨一起約定信守四個堅持，宣示與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、回應台灣主流民意。