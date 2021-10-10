CH-47SD運輸直升機於國慶日飛行前任務提示。軍聞社提供

為歡慶110年國慶，陸航空運作戰隊吊掛「史上最大」的巨幅國旗，在空中飄揚隨伴國歌歌聲，讓國人慶祝國家的光輝時刻。今日早晨，CH-47SD運輸直升機空、地勤人員，表面上一如既往，前往機場大坪，執行飛行前檢查，著裝、吊掛、起飛，並依大會活動時間點，分秒不差通過總統府前上空，隨風飄揚的國旗，吸引全場人員目光，也以此向世界展現臺灣人的自信與驕傲。

羅一鈞、羅嘉翎等人領唱國歌 CH-47掛「史上最大國旗」飛越總統府

連續三年執行國慶吊掛國旗任務的空運作戰隊傅少校表示，戰備訓練就是為了因應救災任務及作戰需求，而吊掛是空運隊重要訓練項目之一，吊掛講求飛行的柔和操作，避免造成貨物擺盪影響飛安，其機組員的座艙協調及默契尤為重要。

傅少校說，吊掛旗幟因面積大，受風影響也大，因此，困難度及風險，遠比一般吊掛還高，過程中必須隨時配合風速調整飛行速度避免旗幟破損，又要在預定時間通過各檢查點，多變的環境因素對於人員操作上是一大挑戰，這些都必須透過平日精實訓練打下基礎，讓飛行人員在操作上從容不迫的應變，最終在分秒不差的時間下，將成果展現在國人面前。