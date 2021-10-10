不少人常會拿南韓與台灣做比較。一名男網友表示，南韓不論是科技、文化及運動都很強，反觀台灣房價飆漲、生育率低，認為台灣比南韓更有資格被稱為地獄，不過貼文一出，卻遭大批鄉民打臉，認為南韓其實比台灣還要更高壓。

男網友今（10）日於PTT八卦板發文，表示最近看到有新聞報導用「地獄」來形容南韓，但從中觀察發現，南韓的科技、文化及運動，從上到下都很強大，甚至有不少外國人為此想移居南韓。

原PO說，反觀台灣整天吵「塔綠班」、搞內鬥的戲碼；再加上房價居高不下，導致生育率愈來愈低，甚至最近又因為基本工資要調漲，物價也要跟著微幅上漲。台灣的科技、人文發展更不用提，直接被輾壓在地上；運動部分從奧運中的得獎數就能看出，「所以台灣比南韓更有資格被稱為地獄吧？有沒有卦？」

此話一出，隨即引發鄉民討論，「韓國生活都比台灣高壓喔」、「想太多，其實韓國的生活更可怕」、「那是你不了解南韓，韓國人生活壓力大，也很壓抑，光是這樣台灣就贏了」、「你要是有稍微注意韓國文化，就不會這樣說」、「韓國就是看起來光鮮亮麗的地方」、「按照日韓影視文化揣測的話，他們生活還是比較壓抑一點」。

不過，留言中也有人認為，「南韓地獄、臺灣鬼島，抱歉我想選日本其他都垃圾」、「應要選，我會選日本啦」。