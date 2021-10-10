國道3號南向19.5公里福德隧道外側，今天中午12時6分發生6車連環撞事故，造成7人受傷，其中1人臉部撕裂傷及腿部骨折，所幸送醫後都無生命危險，這起車禍疑似未保持安全車距造成，現場在事故發生後1小時40分恢復全線通車。

這起事故除了一人腿部骨折外，另有2人擦挫傷，2人腿部因車體擠壓受傷，分別送往萬芳醫院、北醫、內湖三總救治，所幸經過急救包紮後均無大礙。警方將釐清事故發生原因以及各車肇責。