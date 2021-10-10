國3南下19.5km福德隧道6車連環撞 7人受傷1人腿骨折 15:212021/10/10 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南下19.5km福德隧道6車連環撞，釀7人受傷。（圖／翻攝自畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向19.5公里福德隧道外側，今天中午12時6分發生6車連環撞事故，造成7人受傷，其中1人臉部撕裂傷及腿部骨折，所幸送醫後都無生命危險，這起車禍疑似未保持安全車距造成，現場在事故發生後1小時40分恢復全線通車。 這起事故除了一人腿部骨折外，另有2人擦挫傷，2人腿部因車體擠壓受傷，分別送往萬芳醫院、北醫、內湖三總救治，所幸經過急救包紮後均無大礙。警方將釐清事故發生原因以及各車肇責。 北市6公園試辦盪鞦韆「限時分享」 3分鐘換人玩 遠距上班3C症頭 頸椎突出求診增3成 #受傷 #腿部 #骨折 #19 #連環撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶連假搭上振興五倍券 花蓮知名樂園入園創今年最高 13:072021/10/10 生活 鹿草第二納骨塔 人龍漏夜搶塔位 04:102021/10/10 地方新聞 走過崎嶇足球路 意外英雄許恆賓點亮男足曙光 14:572021/10/10 體育 國慶升旗市府前聚集600人 黃偉哲：3年後慶祝台南建城400周年 09:162021/10/10 政治 受颱風影響 連假期間47離島航次停航 14:442021/10/10 生活 連假出遊悲劇 漁光島大浪捲走戲水3少年 1人無生命跡象 14:372021/10/10 社會 國道15處易塞 輕颱圓規最快今發海警 04:102021/10/10 生活新聞 網紅吃屎哥府前脫衣喊「蘇貞昌下台」 遭警帶回警局 09:102021/10/10 社會 竹縣義民故事客語講古擂台 16日義民廟決戰 13:552021/10/10 寶島 年薪百萬卻只存6萬 男崩潰「怎麼買房」 網搖頭曝致命關鍵 11:342021/10/10 生活 風一樣的保戶 最愛金融科技 04:102021/10/10 財經要聞 社會熱門新聞 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 國3南下19.5km福德隧道6車連環撞 7人受傷1人腿骨折 - 社會 連假出遊悲劇 漁光島大浪捲走戲水3少年 1人無生命跡象 - 社會 驚悚畫面曝！大貨車起步輾壓8旬翁 駕駛肇逃到案稱：以為路不平 - 社會 《英雄聯盟》BYG中路選手爆涉賭遭禁賽 老闆丁特證實 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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