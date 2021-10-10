新北市中山國中童軍團連續10年參與總統府國慶大典服務，在凱達格蘭大道上負責秩序與環境維護，中山國中校長陳君武表示，透過全國性的慶典，讓孩子學習童軍教育的熱忱服務與榮譽精神，從實際經驗中達到學以致用，實際達到社會參與的共好共榮目的，以孩子們的表現為榮。

中山國中表示，凌晨4點，學校童軍團的孩子們已經集合完畢，在先前的充分集訓後，孩子們已經掌握國慶典禮童軍服務的要領，滿心期待，興奮的迎接國家生日的重大慶典。典禮中，中山童軍團的孩子們頂著烈日驕陽，全程維持高昂的士氣，青春的臉龐洋溢著對國家的敬愛與熱情。

中山國中童軍團長劉孝萱老師說：「中山童軍團自2012年起，每年參加國慶服務，中山童軍團非常珍惜難得的服務機會，從清晨升旗到退場環境維護，希望帶給孩子們豐富的學習經驗，未來更能對國家社會服務奉獻。」

「第一次有機會參加國慶服務，能夠在國慶典禮上以童軍身分進行服務，更能感覺到童軍助人與榮譽的精神」，8年級學生詹哲崴說，能近距離看到精彩絕倫的國慶表演，也讓服務更令人難忘。

9年級學生熊婕伶表示，國慶典禮中可以親身感受到舉國歡騰，民眾不分海內外團結一致的精神，在活動中不僅能看到台灣各界努力奮鬥的代表領唱國歌，更可以從今年的國慶主題「民主大聯盟世界加好友」中，感受到國家與世界締結友誼的努力與成果。