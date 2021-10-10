日本首相岸田文雄自認「口拙」，競選自民黨總裁時就強調自己的「傾聽能力」。但自從被指名為首相以來，岸田不僅會傾聽，日媒觀察岸田還很會主動抓住機會受訪積極宣傳。

日本產經新聞報導，岸田就任首相後，每每在進出首相官邸時，都會回應現場媒體記者的「堵訪」。雖然前首相安倍晉三及菅義偉，在記者要求下回答提問已成慣例，但岸田方面甚至主動提議受訪，似乎是想透過積極回應媒體需求，強調岸田本人的宣傳能力。

日本首都圈7日晚間發生最大震度5強的地震，就在時間進入8日凌晨時，岸田身旁人士特地連絡記者說，「首相離開官邸時會接受堵訪，時間大概是凌晨1時10分至15分左右」。

岸田在兩小時前因為發生地震進入首相官邸時，才剛接受媒體堵訪，兩小時後不待媒體提出需求，岸田方面主動安排媒體採訪。

岸田積極滿足媒體採訪需求的情況不只是發生地震時，就在7日晚間地震發生前，儘管記者沒有提出採訪需求，但岸田主動針對剛結束與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）電話會談內容受訪。

有關堵訪日本首相，菅義偉政府只回答事前準備好的提問，且回答內容也是照本宣科，被批評「宣傳不力」；甚至還發生負責公關的首相秘書官顧及菅義偉，回絕媒體採訪需求的例子。

相對來說，岸田政府希望透過周到的因應來彌補岸田自認「口拙」的劣勢。岸田身旁人士會特別跟媒體說，還有要追問的問題都可以問；就連堵訪結束時，岸田自己都會問媒體，「這樣可以了嗎」？

日本政府高層官員說，岸田在宣傳同時也仔細聆聽國民聲音，很重視雙向對話。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101010