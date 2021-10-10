斗六市公所正進行休閒與散步空間大改造，環保運動公園改造為膨鼠森林公園，陽光天幕舞台已搭設起來，斗六市將有一座容納萬人的戶外表演區，年底將完工。從膨鼠公園到雲林縣音樂廳周邊2公里步道緊接著也將整修及串聯，將是斗六市區最大的人行步道網。

斗六市公所管轄的環保公園、運動公園位於消防局前，總面積7.9公頃，今年3月公所動工塑造為主題公園，兩個公園綠地廣、樹木多常有松鼠出沒，藍圖定調為無障礙的友善公園，命名為「膨鼠森林公園」

膨鼠森林公園將有帶狀人行空間、歇腳森林廣場、休憩平台、膨鼠森林市集、家長休憩區、親子嬉戲山丘、入口門廊、營運中心、音樂草原廣場、陽光舞台天幕、地景雕塑，施工迄今7個月，最近搭設好的陽光天幕外觀有著巨星登場的氛圍，民眾期待早日完工啟用。

膨鼠森林公園預定今年底完工，斗六市公所本月再啟動「斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置計畫一、二期」工程，打通膨鼠森林公園到雲林縣音樂廳的步道網，將是縣府周邊最適宜散步之處。

該工程總工程經費為9340萬元，內政部營建署同意補助7658萬，公所自籌1682萬，施作項目包括養護人行步道、將建置景觀照明及休憩設施、新增聯絡穿越通道、進行道路空間環境綠美化，設置無障礙人行環境。

膨鼠森林公園周邊都是公家機關，有消防局、雲林地方法院斗六簡易庭、衛生局、國稅局、稅務局、縣府辦公大樓、斗六市公所、縣議會、臺大雲林分院、縣立體育館、雲林縣音樂廳、文化觀光處，可說是縣治菁華區。

斗六市公所表示，這段路網也可說是「從醫院到公園」，目前人行空間破碎狹小，預計明年四月完工，對洽公、就醫民眾的生活品質將有很大提升。