產婦蘇小姐國慶日上午的10：10剖婦產下第2胎，產婦蘇小姐感動地親吻了新出生的寶貝。（台中茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

雙十國慶台中茂盛醫院一早迎接3名國慶寶寶的誕生，還有男娃是在10：10剖腹生下，孩子挑這個時間出世，也讓爸媽覺得是意外的驁喜；院方也在醫院嬰兒室還特別掛上國旗，並在國慶寶寶身上蓋著最夯的奧運奪金羽球雙打麟洋配「Taiwan in」毛巾來慶賀他們的誕生，也期盼台灣生育率也能「in」起來！

茂盛醫院恰巧在國慶日上午的10：10接生了1個自然受孕且剖腹產下的國慶男娃，這是產婦的第2胎，產婦蘇小姐另一半林先生說：全家族成員沒有人是國慶寶寶，孩子特別挑這個時間出世，真的感到很意外，也很驚喜。

負責接生的產科醫師陳彥宇則說：蘇小姐原來預產期是10月15日，但因為胎位不正，剛好9日晚間她開始有感宮縮，只好在10日剖腹生產，寶寶重達3700公克，是個頭好壯壯的男丁。

而稍早，茂盛醫院也在8點30分也喜迎第一對試管雙胞胎的誕生，這是年近40歲產婦楊小姐的第2胎，因她的先生覺得國慶日是很有意義的日子，所以選擇讓她今天生產。負責接生的婦產科醫師廖敬慈說：雖然楊小姐屬高齡產婦，但身體狀況還不錯，所以生產過程很順利，雙胞胎兄弟檔分別重達2580、2680公克，都相當健康。

因為在疫情期間，醫院只能給予1位家屬來陪產，且必須接受PCR檢測，所以，上午生產的2名產婦家屬都只能留守在家裡，等待產婦的先生傳來第一手的國慶寶寶影片與照片，家屬們既開心又無奈地說：「沒想到自己變成疫情期間的另類受災戶了！」

醫院嬰兒室還特別在嬰兒室掛上小國旗，並在國慶寶寶身上蓋著最夯的奧運奪金羽球雙打麟洋配「Taiwan in」毛巾，來慶賀他們的誕生。產科醫護團隊希望藉由國慶日的佈置並給予國慶寶寶祝福，更期盼台灣生育率也能「in」起來！