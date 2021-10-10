歡慶國慶，新竹市各大醫療院所紛紛迎來國慶寶寶好消息，截至10日中午共有12名國慶寶貝誕生，男生7名、女生5名，其中自然產6位、剖腹產6位，另尚有10名產婦待產中，預期也能在雙十國慶這天生下健康可愛寶貝。新竹市長林智堅送上祝福，歡迎這些國慶寶貝成為新竹市的一員，祝福孩子們在幸福城市中，安心出生平安長大。

衛生局表示，李小姐時隔5年後，國慶日凌晨在母嬰親善醫療院所順利產下1名男寶寶，她跟丈夫以及5歲大的女兒，都很期待弟弟的到來。李小姐說，歷經10個月的孕程雖然辛苦，但是當看到寶寶哇哇墜地的那一刻，還是感動得熱淚盈眶。李小姐感動地說，在這特別的一天，要與寶寶共祝家慶國慶及同享家樂國樂，並要謝謝寶寶來當他們的寶貝。

新竹市生育率全國名列前茅，幼兒人口多，新竹市府近年來積極打造兒童城市，為了給照顧初生寶寶的媽媽最強力的後盾，結合轄內5大醫院設置24小時母乳諮詢專線，提供新手媽媽餵養及照顧上的諮詢。

另外，為守護每個孩子平安成長，新竹市推動幼兒專責醫師制度計畫，結合竹市24家院所及52位專責醫師，讓每名0至3歲幼兒都有專屬專責醫師，照顧孩子完成各時程的兒童預防保健、預防接種、牙齒塗氟及醫療衛生保健等服務，若有疑似發展遲緩、高風險家庭等有特殊醫療及社福需求的孩子協助通報轉介，提供後續的適切照顧共同守護小小幼苗健康。