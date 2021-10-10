中國駐洛杉磯總領事館近日聲稱，有多名中國留學生入境美國時，被邊境執法人員反覆盤查詢問赴美求學目的。部分學生被恐嚇、威脅，甚至限制自由達數十小時，最後被遣返。

中國駐洛杉磯總領事館8日發布提醒稱，近期有多名中國留學生在洛杉磯國際機場入境時，遭美國邊檢執法人員盤問赴美求學目的、以往學業成績、是否曾就業、是否曾受紀律處分及是否曾「剽竊」實驗室數據等。

這份提醒還提到，部分中國留學生遭美國邊檢執法人員威脅、恐嚇，甚至限制自由達數十小時，最後被拒絕入境並遣返回中國。有些中國留學生則在離境時被美國執法人員盤查，遭沒收個人電子設備。

這份提醒稱，中國駐洛杉磯總領事館已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，「停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓」。

這不是中國駐美使館首次發出類似公告。

中國駐美國大使館在9月底以發言人名義發布新聞稿，宣稱一名獲合法簽證的中國留學生，在入境休士頓時遭盤查逾50小時後被遣返。（編輯：賴言曦/張淑伶）1101010