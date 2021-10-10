WBC重量級拳王泰森福瑞(左)擊倒前任冠軍懷德。（美聯社）

WBC拳王泰森福瑞(Tyson Fury)在10日第3度對決擊退前任冠軍懷德(Deontay Wilder)，此戰兩人歷經5次擊倒，拚戰精神獲得外界一致讚賞，被譽為史上最偉大的冠軍恩怨之一。懷德是當今世上拳頭最重的男人，職業生涯42勝2敗1和、41次KO勝足以說明他的強悍，他戰績裡的2敗1和就是他與泰森福瑞3次對決的結果。泰森福瑞說：「懷德有能力擊倒世上所有的拳手，除了我以外。」

福瑞擁有戲劇般的際遇，他在生涯前期擊敗傳奇拳王克利奇柯(Wladimir Klitschko)，但又因為心理健康問題陷入酗酒、毒癮之中，身材暴肥一度武功大衰，違反藥物規定而被迫繳出手中全部的冠軍腰帶。

2018年，福瑞回歸拳壇，他挑戰如日中天的不敗拳王懷德。福瑞一度倒地，但以優秀的技巧掌控比賽，最後被判定和局，懷德保住拳王，福瑞獲頒年度回春獎。

2019年兩人再戰，福瑞以大差距痛宰懷德，迫使懷德的一方丟毛巾棄權，福瑞登上WBC王座。失敗的懷德依合約要求重賽，但因新冠疫情爆發而兩次延後，福瑞還確診新冠肺炎。拖到2021年兩人再戰，此戰即使是輸掉的懷德一方也表現出驚人的毅力，成為經典的三部曲。

前摔角冠軍巨石強森(Dwayne Johnson)在推特稱讚：「這是我看過最精采的打鬥之一。恭喜我的朋友泰森福瑞，我也敬佩懷德的鬥志，兩人都很棒。」拳迷對於有人能吃了懷德的鐵拳還能站起來感到訝異，「懷德的重拳在地球上無敵，福瑞應該是從外太空來的。」

福瑞依靠信仰找回往日的信心與神力，他曾在2016年最低潮的時候表示，若非自己是基督徒早就自殺了，還希望上擂台被對手打死。這場大戰福瑞被懷德兩度擊倒都沒事，他相信是耶穌幫助他站起來。福瑞至今的戰績仍是完美的31勝0敗1和，他賽後昭告天下：「我是世界最強的。」

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