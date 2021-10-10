岡山之眼也有國旗海。（高市府提供）

藝人吳鳳昨與家人到高雄出遊，準備欣賞今晚的國慶焰火，他在臉書發文提到，「從飯店一出來就是美麗的愛河歡迎我們，最讓人感動的是國旗在風中飄揚的很美」，並赴上與國旗的合影。（擷取自吳鳳臉書）

日前高雄藍綠陣營就國旗議題針鋒相對，高市議會國民黨團更要高雄市政府在國慶期間在街頭出現國旗海。高雄市政府四維行政中心南面（四維路）也特別刊掛長15.3公尺、寬10.2公尺的巨型國旗，同時全市主要幹道見旗海飄揚，藉此表達對國家的生日祝福與慶賀。

日前高市議會定期大會開幕，高雄市長陳其邁先行拜會各黨團，藍綠交鋒國旗話題。國民黨團總召童燕珍疾呼，國慶日能讓國旗在高雄飄揚，陳其邁當場反酸她的國民黨黨團辦公室都沒放，而市長辦公室有放。事後陳其邁也向媒體表示，國慶日當然會有國旗。

高市府表示，這次在高雄市政府四維行政中心南面（四維路）刊掛巨型國旗，祝福國家生日快樂。此外，鳳山行政中心屋頂和四週、重要風景區入口及建物、市區道路等亦依往例懸掛國旗，隨風飄揚的旗幟不僅流露城市的生命力，也表達對國家的生日祝福與慶賀，並期許為城市建設發展努力不遺餘力。

高市府也強調，國旗具有代表國家的深刻意義，10月8日至10月22日高市金獅湖、岡山之眼、旗津沙灘、蓮池潭、建國橋、七賢橋、中正橋、高雄橋、三多園環以及中山、五福、博愛、國泰路口、岡山區中華圓環、旗山區旗尾橋到延平路綠帶等地，沿途皆設有青天白日滿地紅的國旗，隆重而簡單，瀰漫國慶氛圍。

另外，藝人吳鳳昨與家人到高雄出遊，準備欣賞今晚的國慶焰火，他在臉書發文提到，「從飯店一出來就是美麗的愛河歡迎我們，最讓人感動的是國旗在風中飄揚的很美」，並赴上與國旗的合影，還提到高雄天氣熱，因此吃了3倍冰，該文意外釣出陳其邁回應「來高雄，吃冰就對了！」