一般人吃藥都會搭配白開水，不過有些人貪圖方便，就會拿起手邊的飲料配藥，但這個舉動其實超危險，不但可能影響療效，嚴重的話更可能提高不良反應的發生機率！食藥署就列出了4種最不推薦配藥的飲料，包含茶、牛奶、咖啡和葡萄柚汁。

1、茶

茶飲含有咖啡因，會影響藥效；此外，茶裡面的茶鹼成分，如果和氣喘治療藥一起使用，會讓藥物作用加成，增加副作用發生的機率。

2、牛奶

牛奶中的鈣會和四環素類抗生素（Tetracyclines）、喹諾酮類抗生素（Quinolones）結合，減少其吸收，導致藥效降低；除此之外，牛奶還會影響甲狀腺素藥品及治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥品吸收，因此社區藥局郭建宏藥師建議，在吃藥的前後兩個小時，不要飲用牛奶或含牛奶的飲料，避免鈣和藥物結合，而降低藥效。

3、咖啡

咖啡因會刺激中樞神經、促進腎上腺素，造成興奮和心跳加速，這些作用會和某些感冒藥的作用加成，像是含麻黃素類感冒藥，或者降低鎮靜安眠藥的效果；另外，咖啡因還會降低某些藥物的代謝，造成血液中藥品的濃度過高，增加副作用發生的機率。

4、葡萄柚汁

葡萄柚汁含有會抑制肝臟代謝酵素的呋喃香豆素（Furanocoumarin），會讓需要經由這種酵素代謝的藥物，在血液中的濃度增加，提高不良反應的發生率，例如降血壓藥品、Statin類之降血脂藥品、抗心律不整藥（Amiodarone）、免疫抑制劑。由於葡萄柚汁可以和許多藥物產生交互作用，食藥署建議在用藥期間都要避免飲用，或是事先詢問醫師、藥師等專業醫療人員，以免產生不良反應。

最後食藥署也叮囑，吃藥時應該要搭配溫水服用，果汁、茶類、咖啡和牛奶都不適合配藥，而且吃藥和喝飲料必須間隔2小時以上，才可以讓藥物和飲料的交互作用降到最低。