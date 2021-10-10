2021國慶焰火10日在高雄，今年主打破紀錄的施放規格，大批遊客、攝影愛好者湧入旗津區，渡船頭、過港隧道、老街中午開始湧現大批人潮，警方忙於管制。岸際、旗后山、燈塔、小砲台全都擠滿攝影愛好者，甚至還有人提前一晚搭帳篷卡位過夜。
交通局公布，今年國慶焰火最佳觀賞景點中，旗津區就佔一大半，計有西子灣、壽山、旗后砲台、鐵道文化園區、旗津海灘位，轄管鼓山分局警方忙於管制。警方指出，旗津全區除了當地居民或貴賓可進入外，其他遊客或他區民眾的汽、機車，一律不准進入，呼籲民眾多利用大眾運輸交通工具。
下午3點起旗津地區全區管制，哈瑪星、鼓山渡輪站擠滿搭船的乘客，人龍綿延數百公尺。
由於旗津區佔地利優勢，能夠回望高雄市區85大樓、流行音樂中心等知名地標，屆時焰火施放將形成具高雄意象的代表畫面，許多攝影愛好者不但提前兩天來卡位，為了擔心昂貴的腳架遺失，不惜在路邊搭帳篷，一切的準備都是為了今晚壯觀燦爛的施放畫面。
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