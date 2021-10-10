自2020年台灣人口進入負成長以來，今年出生狀況更不理想，甚至有專家預估，今年全國出生數會跌破16萬。新冠疫情沒有帶來嬰兒潮，反而加速了人口負成長，今天是國慶日，仍有不少國慶寶寶出生，也為婦幼醫院增添更多喜氣。

桃園市宏其婦幼醫院於國慶日共有17位國慶寶寶誕生，其中男寶寶9位、女寶寶8位；剖腹產6位，自然產11位。宏其婦幼醫院也準備了精美實用的小禮物致贈給每位國慶寶寶，共同慶祝迎接新生的喜悅。

凌晨0時09分首位國慶寶寶自然產誕生，劉姓產婦表示這是第一胎，從8日晚上開始陣痛就入院待產，很高興盼到是個男孩，爸爸黃先生一夜未眠，趁著空檔回家休息去了，也高興的感謝母子平安生產順利。

宏其婦幼醫院院長張紅淇說，宏其婦幼醫院以嚴格的標準自我要求管理，期待提供社區民眾醫學中心等級的服務。近期更創先例與金捷、研華公司設立結合臨床、生技、物聯網、數位醫療及美侖美奐舒適設備於一體的智慧產房。為桃園市孕產婦提供最優質的待產、生產服務。