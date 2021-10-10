加拿大鋰礦商Neo Lithium當地時間8日公告指出，中國金礦企業紫金礦業已同意以每股6.5加元，收購Neo Lithium所有已發行股份，總對價約9.6億加元（約合人民幣49.6億元），收購價格較Neo Lithium多倫多證交所20日成交量加權平均股價溢價36％。

財聯社報導，Neo Lithium掌控阿根廷Tres Quebradas（3Q）鋰鹽湖項目。2020年9月，中國鋰電池巨頭寧德時代認購Neo Lithium的8％股權，成為其第三大股東。市場分析，紫金礦業出於布局產業鏈的考量，可能和寧德時代合作，共同開發3Q鋰鹽湖項目。

紫金礦業收購Neo Lithium將根據加拿大安大略省「商業公司法」中的安排計畫完成。此次交易必須獲得至少66％的股東投票通過，股東大會預計在12月舉行，這次交易有望於2022年上半年完成。

報導指出，從此次交易可以看出，紫金礦業董事長陳景河正在逐步布局鋰資源。此前陳景河曾表示，紫金礦業將開拓布局鋰資源，未來計畫收購一些項目與礦山資產，並打通從上游到材料的全產業鏈。從資源條件來看，3Q鋰鹽湖項目不失為優秀的開發標的。