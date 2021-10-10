豆漿富含蛋白質，是不少人早餐的必備飲品，也是健身族群的最愛，不過營養師夏子雯提醒，豆漿無法取代水和牛奶，也要注意糖分攝取，同時要小心3大NG行為，否則容易造成身體負擔。

營養師夏子雯在臉書粉專PO文指出，無糖豆漿是很好的蛋白質來源，在每日飲食指南中，屬於「豆魚蛋肉類」的一員，也是蛋白質攝取順序的首位。而每天一瓶400毫升的無糖豆漿等於攝取2份蛋白質，加上富含天然的大豆異黃酮和卵磷脂，不僅適合增肌減脂的人飲用，更適合素食者每日補充。

不過夏子雯也提醒，豆漿不能無限制飲用，尤其以下3大NG行為：

誤區1：把豆漿當水喝

豆漿和鮮奶一樣富含蛋白質，當水喝容易造成腎臟負擔，建議無糖豆漿一天飲用400毫升即可。至於其它的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋及肉類攝取。

誤區2：偏好有糖豆漿

一瓶400毫升的豆漿，約含有4到5顆的方糖，比無糖豆漿多出80至100大卡的熱量，時常飲用容易變胖，建議選無糖豆漿最健康。

誤區3：豆漿代替鮮奶

很多人以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克，想補鈣的話，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖優格、無糖優酪乳、乳酪等乳品類，或是深綠色蔬菜、小方豆干、黑芝麻等作為主要補充來源更好。