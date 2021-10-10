台南市長黃偉哲（右）到場發送扇子給民眾。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲（右）到場發送扇子給民眾。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南藝術節「南瀛之光‧唱秋台南」演唱會今晚7點登場，這是疫情警戒降級以來，市府首辦戶外大型實體演唱會，卡司堅強，包括金曲獎得主蛋堡杜振熙、曹雅雯、動力火車、「九澤CP」陳零九與邱鋒澤等，不少昨天就到場卡位，現場開放5000名觀眾進場，須全程戴口罩。

由於天起炎熱，台南市長黃偉哲今天中午特別前往分送扇子解熱，叮嚀民眾注意補充水分。黃偉哲說，台南天氣炎熱，歌迷也相當熱情，希望大家追星之餘，也要照顧好身體，接下來台南還有「將軍吼」演唱會接棒，一路精彩到年底。