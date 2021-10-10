桃園市秉坤婦幼醫院喜迎國慶寶寶誕生。（秉坤婦幼醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

10月10日是國家生日，不少家庭也喜迎國慶寶寶，桃園市秉坤婦幼醫院更有剖腹產孕婦，新生兒選在10時10分呱呱落地，父母笑稱如此特別的生日時辰，好記又有意義。2020年新冠肺炎至今，原先希望帶來一波嬰兒潮，但實際出生數不升反降，也讓婦幼醫護人員大力疾呼，民眾應多加運用政府生育計畫補助，提高台灣生育率。

秉坤婦幼醫院在國慶日待產的孕婦有20人，截至下午3點已誕生14名國慶寶寶，其中有位特別的新生兒，選在10月10日10時10分誕生，成為名符其實的「雙十寶寶」，這一名健康的男寶寶出生體重3100公克，邱姓產婦表示，預產期原在10月15日，因為決定剖腹產，看日子選在國慶日這天，沒想到這麼巧寶寶出生時間就在10點10分，不僅覺得很有意義，也絕不會忘記兒子生日時辰。

秉坤婦幼醫院院長洪秉坤表示，新冠肺炎爆發至今，原先以為會有一波嬰兒潮，未料台灣出生率卻是不升反降，截至今年 7 月份出生率與去年同期比減少 6.45％，他也說，行政院會通過「少子化對策-建構安心懷孕友善生養環境」及「擴大產檢次數及項目」已於今年7月1日實施，內容包含免費產檢由10次增加至14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波，呼籲年輕夫妻可多加運用相關生育計畫補助，提升台灣生育率。