沿著古坑鄉華山咖啡園區蜿蜒的149線，山路平坦又位於近郊，各地重機族常相約跑山兜風，警方就在福華宮攔檢。（雲林縣警局提供）

雲林縣近來民眾反映重機車的噪音擾民，夜間聽起來格外刺耳，雲林縣警局為遏止重機車改裝產生巨大噪音的歪風及防制危險駕車，斗南警分局日前配合環保局到重機族青睞跑山的古坑鄉華山，針對無照駕駛、設備不全、逆向行駛等違規加強取締，共取締20多件違規案件。

沿著古坑鄉華山咖啡園區蜿蜒的149線，山路平坦又位於近郊，各地重機族常相約跑山兜風，但加速時產生的巨大噪音也使沿途居民抱怨睡夢中被嚇醒。

斗南警方表示，絕不容許噪音車深夜橫行，擾民清夢，日前配合環保局到華山咖啡園區的福華宮實施聯合稽查，取締改裝車噪音妨害安寧情事，以強力執法手段有效防制噪音及改裝車輛違規。

雲林縣環保局指出，依噪音管制法規定，車輛噪音超標者可處1800元以上、3600元以下罰鍰，並限期改善。此外，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，拆除消音器或以其他方式造成噪音，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

斗南分局表示，少數車主改裝排氣管製造噪音，成為馬路公害，警方將持續配合環保局針對改裝噪音車加強執法，民眾千萬不要為了逞一時之快，跟荷包過意不去。

雲林縣警局指出，今年7月起縣警察局針對危險駕車強勢執法，危險駕車情事已漸趨緩，仍有少數重機車違法改裝衍生噪音事件發生，為有效遏止重機族改裝、製造噪音歪風及防制危險駕車，將利用夜間在噪音重機車出沒地段主動攔查，展現壓制改裝重機車、危險駕駛、噪音擾人的決心。

攔檢結果，擅自變更車體交通違規有12件；環保局檢測10輛有噪音之虞車輛，檢測後共8台合格，1台超標，1台通知複檢。