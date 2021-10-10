陳零九今在台北東區開餐廳，介紹滿桌美食。（會安越南料理提供）

陳零九今在台北東區開餐廳，女友呼呼陪同出席開幕剪綵。（會安越南料理提供）

陳零九今在台北東區開餐廳，女友呼呼陪同出席開幕剪綵。（會安越南料理提供）

陳零九積極拓展副業，今（10日）與女友呼呼一同出席「會安越南料理」餐廳開幕剪綵，這是他繼潮牌服飾、玩具公仔店、飲料店、手工水餃之後的第5個副業。他共投資7位數字金額，位於東區的店面，正好在金曲歌王蕭敬騰的日本料理店正對面，雙方即將正面競爭，他笑說，「大家賣的東西不太一樣，族群不太一樣，如果能把美食都串在一起滿好。」

陳零九表示，其實從過年前就開始策劃這家店，遇上疫情才延到今天，好處是疫情期間跟房東談房租也好談一點，該品牌也在高雄開設分店，他正在學習跟不同的合夥人學習不同的經驗。

陳零九曾揚言要創立9個副業，他今笑說，「其實我那時候是開玩笑講，慢慢也就達成了」，其中，最有挑戰性的是九茶，是他從零開始獨立創造的品牌，而且飲料市場已經飽和了。他說，已有中南部業者想要加盟，未來目標是把品牌推到海外發展。而他喜歡玩具，本來就沒打算開玩具店賺錢，「玩具是我喜愛的東西，當初只是想要自己買玩具便宜一點，是好玩的出發點」。

受疫情影響，他坦言副業業績直往下掉，只剩下兩、三成，但也沒有辦法。至於何時成家立業，他則說「這兩個是分開的，感情就順其自然」。至於日後會不會想去越南拍婚紗？他笑看著女友說「我都可以，她決定」，呼呼也甜笑「拍起來好看就好」。