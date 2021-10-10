星座專家唐綺陽於官方頻道分享，10/11～10/17星座運勢，繼上週四冥王順行後，本週一土星也順行，諸星從逆行轉為順行，簡單講就是「能量轉變」，逆行的阻礙感陸續消失，人們開始積極處理過去拖延的事情，上天也開始幫助事件推進。
唐綺陽表示，上週四冥王星順行讓天蠍座開始轉變，本週一的土星順行讓魔羯座、天秤座、水瓶座動起來了，有種猛虎出閘之感。而土星的順行，讓原本默默進行的階級洗牌浮上檯面，將會讓人注意到「誰才是新勢力」。不過水逆仍在，關於「神隊友、豬隊友」的體會，仍令人感慨良多，應該先學好好說話、溝通，不求速成；此外，上週四金星已進射手座，關注國際新聞、看懂大局很重要。
【工作注意：雙子、巨蟹、天蠍、雙魚】
雙子：精簡作業華麗登場。
巨蟹：出現機會與貴人。
天蠍：能發揮專業能力。
雙魚：展現企圖心，能得貴人與資源。
【桃花注意：獅子、處女、射手、魔羯】
獅子：出現誘惑，要好好思考。
處女：尋求外界意見，避免鑽牛角尖。
射手：天然呆，特別有魅力。
魔羯：要有商量空間，避免感情危機。
【財運注意：金牛、天秤】
金牛：正財運旺，遇到貴人要把握。
天秤：有錢的煩惱，購物要節制。
【健康注意：牡羊、水瓶】
牡羊：支援前線救火隊，當心過勞。
水瓶：天氣變化大，注意心血管問題。
文章來源：唐綺陽占星幫
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