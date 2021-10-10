新竹一名王姓房東自2013年6月起，以每月1.8萬的租金，將房子租給翁姓女子，沒想到翁女卻不曾付過房租，且租約到期也不搬走，氣得一狀告上法院，新竹地院法院認定翁女未依約支付房租，除了要付清積欠8年的174萬6千元租金，還要立刻搬走，將房子還給王姓房東。

據了解，翁女於2013年6月1日，向王姓房東承租新竹市一間位於10樓房子，月租1.8萬元，合約中註明每月25日交房租，可是翁女從入住到2021年6月30日為止，卻沒繳過半毛錢房租，且租約到期也不搬走，以致被她住了8年霸王屋，累計欠房租174萬6千元。

王姓房東被請神容易送神難困擾，提出房屋租賃契約書、切結書、土地及建物登記謄本等多項證件，對翁姓房客提告，法院開庭時由於翁女未出庭，也沒提出書狀答辯，法官因而認定王姓房東主張屬實，要求翁女應立即騰空房屋，返還王姓屋主。

另核算翁女自2013年6月1日至今，共有8年1個月，合計租金共174萬6千元未付，判翁女應依租賃法律關係，給付積欠王姓房東174萬6千元租金。