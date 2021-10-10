大陸女星佟麗婭（丫丫）是著名的新疆美女，同時，她也是出了名的舞藝精湛，擁有25年舞齡的佟麗婭，就為選秀節目《舞蹈生》擔任導師，而佟麗婭日前就美穿開高衩魚尾裙禮服錄影，裙擺高衩直逼大腿根，也讓佟麗婭一坐下就讓纖細美腿全都被看光。

佟麗婭以一襲黑色開高衩魚尾裙禮服現身陸綜《舞蹈生》錄影，她放下一頭波浪長髮，搭配佟麗婭的精緻五官，整體畫面實在絕美，而禮服胸前的平口設計，也讓佟麗婭舉手投足氣質爆表，最吸睛的，莫過於佟麗婭裙襬的高衩直逼腿根，讓佟麗婭一雙美腿全都露，而當佟麗婭一坐下，雖然她手上拿枕頭遮蓋，但仍藏不住佟麗婭一雙白嫩美腿，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

佟麗婭美穿開高衩禮服，整個人仙氣爆表。（圖／取材自愛奇藝舞蹈生微博）

佟麗婭狀態極佳，她的高顏值和一雙鳥仔腳極美。（圖／取材自Hello佟麗婭微博）

佟麗婭美照曝光後，吸引網友也大讚：「佟麗婭太美了好有氣質」、「我們丫的狀態太好了」、「丫丫美到炸」、「這是什麼絕世美女」、「那身材，優雅迷人的風度，尤其是那烏亮的秀髮，有一種說不出的魅力，丫丫就是仙女下凡」。

其實，佟麗婭為節目擔任導師外，她也在節目一開播時就示範一段超高難度的舞蹈，佟麗婭身穿紅色中空裝舞衣、頭頂辮子頭，跟著音樂盡情擺動身體，不時露出迷人微笑、舞台魅力十足，佟麗婭舞姿妖嬌，各種高難度舞蹈動作都難不倒她，佟麗婭水蛇腰纖細、身材零贅肉，她一雙濃眉大眼更是電力爆表，佟麗婭整場2分多鐘的舞蹈演出相當高水準。