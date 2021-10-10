中央氣象局表示，第十八號颱風「圓規」的中心目前仍在整合、增強中，未來將持續向西北轉西的方向逐漸通過巴士海峽，明(11)日至12日是最接近台灣的時候，如果路徑不變，預估最快今晚8點將針對巴士海峽發布海上颱風警報，目前也還沒有完全排除發布陸警的機會，11至12日整個東半部地區及北部山區將有大雨或豪雨以上等級降雨。

【LIVE直播】圓規颱風國慶日後影響最劇 氣象局最新說明｜2021.10.10

氣象局課長林秉煜表示，預估明(11)日颱風的位置來到呂宋島東北邊近海，12日來到呂宋島西北邊近海，11至12日是最接近台灣的時候，在颱風通過期間，北邊還有一個高壓在通過，因此台灣附近的外圍環流跟東北風使得台灣海峽及台灣附近的風浪都會特別強，特別11、12日東半部地區及北部山區會有明顯降雨，即便只有發布海警，還是要注意圓規颱風所帶來的強風、豪雨及大浪。

預估今晚開始東半部地區降雨逐漸明顯，北部地區也開始轉為有短暫雨的天氣，降雨最明顯的就是在北部山區及宜蘭，今晚到明天降雨逐漸明顯，明天白天之後，11至12日整個東半部地區及北部山區將有大雨或豪雨以上等級降雨，11、12日是圓規颱風影響台灣最明顯的時候，要嚴防強風豪雨。

至於第17號颱風獅子山，今天下午2點已經減弱為熱帶性低氣壓，未來對台灣不會有直接影響，但台灣南部地區已有長浪；預估明天東半部降雨越來越明顯，彰化以南到台南地區，還有南投、金門還是可能出現局部36度左右高溫，東半部受下雨影響，溫度在27-29度之間。