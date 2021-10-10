麻油蛋花蟹，麻油香氣配上萬里蟹鹹香滋味，濃郁的荷包蛋，蛋香鹹香麻油香三位一體。（漁業處提供）

龜吼地區停車資訊。（漁業處提供）

中秋過後、過年前是品嘗螃蟹的好季節，適逢國慶連假期間，新北市漁業處推薦龜吼、富基品蟹一日遊，當地餐廳推出螃蟹特色料理，搭配完整的停車、交通訊息，要讓饕客們好好品嘗「萬里蟹」免於塞車之苦。

漁業處表示，石門富基一直是萬里蟹漁民大本營之一，當地餐廳以酒家菜為主，強調配飯搭酒重口味料理，對於追求特色酒家料理的饕客而言，「麻油蛋香蟹」以傳統麻油荷包蛋與萬里蟹相結合，先將薑片以麻油爆香，打入荷包蛋煎熟撈起，再將螃蟹與麻油一起翻炒即可完成。

蛋香與萬里蟹鹹香的結合，讓不喜歡麻油料理的民眾一定會大為改觀，尤其是將荷包蛋的蛋黃戳破，沾一下蟹肉，麻油香、蛋黃香、螃蟹香三位一體。

此外，龜吼地區長年服務觀光客，料理以手路老練強調新鮮原味為主，清蒸、快炒、煲類菜色應有盡有，在地餐廳特色菜「季節時蔬炒萬里蟹」，「清炒」是最考驗食材品質與火候的掌控，肥美當令的萬里蟹斬塊，配合當令筊白筍、鮮香菇、甜椒片熱鍋快炒，僅以米酒去腥及少許鹽調味，就能讓整盤滿溢海磯清鮮的滋味，蟹肉更顯彈Q甘甜。

新北市漁業處長張麗珍表示，龜吼、富基魚市附近皆有停車場服務駕車民眾，富基漁港有專屬收費停車場，停車非常方便，停好愛車後，要記得全程佩戴口罩、實聯制，進入魚市採買第一手海鮮，最後到隔壁餐廳代客料理，可以品嘗最鮮美的萬里蟹還可以欣賞漁船進港。

龜吼地區有龜吼及翡翠灣停車場，往野柳方向於龜吼三角公園左轉單行道另有收費停車場使用，或是繼續往野柳方向行駛維納斯海岸線沿途漁澳路亦開放單邊停車，方便品蟹饕客駕車前往，仍然呼籲民眾要避開易壅塞的路段與時間。