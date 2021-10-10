大陸應急管理部10日發佈2021年前3季全大陸自然災害情況，指出前3季大陸自然災害形勢複雜嚴峻，極端天氣氣候事件多發，共發生39次強降雨過程，全大陸面降水量582毫米，較常年同期偏多4％。

根據新浪財經報導，各種自然災害共造成9494萬人次受災，792人死亡失蹤，526.2萬人次緊急轉移安置；15.7萬間房屋倒塌，175.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積1萬583千公頃，同時直接的經濟損失2864億元。