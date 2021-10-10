陸前3季39次強降雨 直接經濟損失2864億人幣 16:152021/10/10 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸官方公布今年前3季面臨多達39次強降雨，7月鄭州暴雨災情更是明顯。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸應急管理部10日發佈2021年前3季全大陸自然災害情況，指出前3季大陸自然災害形勢複雜嚴峻，極端天氣氣候事件多發，共發生39次強降雨過程，全大陸面降水量582毫米，較常年同期偏多4％。 根據新浪財經報導，各種自然災害共造成9494萬人次受災，792人死亡失蹤，526.2萬人次緊急轉移安置；15.7萬間房屋倒塌，175.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積1萬583千公頃，同時直接的經濟損失2864億元。 山西水災受災範圍比河南更大 後續救災面臨挑戰 軍公教調薪約4％ 全教總：是好事 但依據是什麼？ #前3季 #自然災害 #39 #強降雨 #經濟損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農業帶榮景藏隱憂 04:102021/10/10 專題周報 拚啖飛騰新單 躍寧德時代廠商 世芯聚和 業績喊衝 04:102021/10/10 產業特刊 結束五連升 陸Q3景氣信心退燒 04:102021/10/10 全球財經 國慶升旗市府前聚集600人 黃偉哲：3年後慶祝台南建城400周年 09:162021/10/10 政治 漁民冒浪捕魚 返航翻船2人失蹤 04:102021/10/10 社會新聞 柏林反地產巨獸 04:102021/10/10 專題周報 圓規颱風估今晚發布海警 明後兩天影響最劇 11:202021/10/10 生活 蔡英文國慶談話提47次「台灣」 6次中華民國、3次中華民國台灣 13:212021/10/10 政治 中美三層面：權力對抗、實力競爭、必要溝通 04:102021/10/10 時論廣場 國慶連假搭上振興五倍券 花蓮知名樂園入園創今年最高 13:072021/10/10 生活 暴雨侵襲山西省多地 房屋倒塌、多人死亡失蹤 10:492021/10/10 兩岸 兩岸熱門新聞 華為天才少年造出鋼鐵人機械臂 將一顆葡萄完美縫針 - 兩岸 - 旺報 蔡英文稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」 學者：恐升高對立 - 兩岸 - 旺報 大陸疾控中心主任高福：新冠病毒宿主仍在擴張 - 兩岸 長榮買24艘貨櫃船 中船防務子公司獲10億美元史上最大訂單 - 兩岸 - 旺報 香港再現移民潮 林鄭月娥：不想開口挽留 - 兩岸 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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