巴基斯坦當局今天表示，被尊為「巴基斯坦核彈之父」的卡迪爾汗（Abdul Qadeer Khan）因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院後逝世，享壽85歲。

法新社報導，這位原子科學家因協助巴基斯坦成為世上首個擁有核武的伊斯蘭國家，被譽為民族英雄；西方國家則視他為走私技術給流氓國家的危險變節人士。

國營巴基斯坦電視公司（PTV）報導，卡迪爾汗因肺部問題，轉院至首都伊斯蘭馬巴德的KRL醫院後病逝。

早在8月時，卡迪爾汗就因染疫住進同一間醫院。他於數週前獲准出院返家休養，此後病情惡化並再度入院。

巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）在推特發文稱，卡迪爾汗博士的逝世讓他深感悲痛，「他協助我們發展拯救國家的核嚇阻力量，國家對他的服務永誌不忘」。兩人早在1982年就已相識。

卡迪爾汗因使巴基斯坦在原子領域與勁敵印度並駕齊驅，使得國家防禦「堅不可摧」，而在國內備受推崇。

但2004年，卡迪爾汗承認違法洩漏核子機密給伊朗、北韓和利比亞，而在伊斯蘭馬巴德遭到軟禁。2006年，他罹患前列腺癌，並於手術後康復。

2009年2月，法院結束卡迪爾汗的軟禁，但此後他的行動仍受到嚴密監視。