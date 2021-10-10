基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，同樣面臨罷免危機的無黨籍立委林昶佐今(10日)南下台中力挺，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，這兩個人還是有點互為奧援的感覺，他更指出，身兼民進黨主席的總統蔡英文最多在中常會上針對此事講個話，台中市長盧秀燕可能都不會講話，而若林昶佐的罷免案成案，民眾黨主席、台北市長柯文哲的態度將會成為關鍵。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，這兩個人還是有點互為奧援，若他們站在一起，陳柏惟一定打反中，林昶佐的時間還沒到，但如果陳柏惟被罷免，他的壓力就非常大，但如果在陳柏惟的罷免案打反中牌，這個議題很遠，且也現在也不是在選總統，陳柏惟會當選是因為年輕人返鄉，現在他們希望能重演，但非常困難，畢竟不是和總統一起選，人家不會覺得你這個立委有總統偉大。

郭正亮指出，若要訴求個人正面形象，不能得到很多人響應，比如去說陳柏惟很優秀，要大家幫他讚聲，這有難度，他應該有警覺，光講陳柏惟有多好不夠，所以他就去動員更大反對情緒，兩種負面情緒開始對決。

郭正亮分析，蔡英文最多在中常會講一下，不至於跑去站台，因為這裡面有一些風險，就是可能會和國民黨主席朱立倫對決，她手上也很多民調，會去評估這件事；至於盧秀燕的部分，父母官對這種議題表態很罕見，她可能會從頭到尾不講話，但也不會阻止支持者，「連柯文哲都沒有動」，但林昶佐的罷免案如果第二階段連署成功，柯P在中正萬華是有一些票的，到時柯文哲表態就會變關鍵。